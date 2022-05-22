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الرابطة المحترفة الاولى – نتائج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج

2022/05/22 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت يومي السبت والاحد:

الاحد 22 ماي 2022
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 حسام دقدوق (31)
الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (90 زائد 1)

في الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي 3 ايهاب المساكني (35) راقي العواني (57) محمد الضاوي (86)
اتحاد بنقردان 0

السبت 21 ماي 2022
في ملعب رادس
النادي الافريقي 2 زهير الذوادي (4) نادر الغندري (90 زائد 7)
الاتحاد المنستيري 1 يوسوف عومارو (56 ض ج)

الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 17 6 4 2 0 8 2
2- الاتحاد المنستيري 12 6 3 1 2 7 5
3- النجم الساحلي 11 6 3 1 2 12 7
4- النادي الافريقي 10 6 2 1 3 3 6
5- النادي الصفاقسي 8 6 1 3 2 6 5
6- اتحاد بنقردان 3 6 0 2 4 1 12

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