الجرندي يرأس وفد تونس في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، زيارة إلى مالابو (غينيا الاستوائية) لترؤس الوفد التونسي الذي سيشارك في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، التي ستنعقد يوم 25 ماي الجاري.

وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته مساء اليوم الثلاثاء، أن الجرندي سيمثّل رئيس الجمهورية في أشغال “القمة الإنسانيّة وندوة المانحين” و”الدّورة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا”، اللتان ستلتئمان يومي 27 و28 ماي 2022 بمالابو.

وحسب البلاغ، تنعقد هذه الاجتماعات في “ظلّ أوضاع استثنائية” تتّسم بتزايد الاحتياجات الإنسانية وتنامي التهديدات للسلم والأمن والاستقرار، بما يعيق التنمية في القارة، حيث أن التغييرات المناخية وأزمة اللاجئين، بالإضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، قد خلّفت أزمة إنسانية غير مسبوقة في عديد المناطق من القارة. كما أن الخطر المتأتي من الإرهاب والتطرف العنيف والنزاعات المسلحة عمّق هذه الأزمة وزاد من وطأتها.

وسيتم على ضوء هذه الاجتماعات، اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بهدف التوقي من المخاطر المحدقة بالشعوب الإفريقية والإسهام في تأمين الظروف الملائمة لتحقيق أجندة التنمية 2063.

وسيعقد الوزير الجرندي بالمناسبة عددا من اللقاءات مع نظرائه الأفارقة ومع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، لمتابعة العلاقات الثنائية والتباحث حول سبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي والقمّتين الإفريقيّتين.