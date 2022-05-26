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بطولة رولان غاروس : الاسباني نادال يتقدم للدور الثالث

2022/05/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال, إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس, بعد فوزه على الفرنسي كورنتن موتي في الدور الثاني, ليسجل بذلك فوزه ال300 في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

واستطاع نادال اقتطاع تأشيرة التأهل على موتي بثلاثة مجموعات دون رد بنتيجة 6-3 و6-1 و6-4 في الدور الثاني.

ويتطلع نادال ملك الملاعب الترابية لحصد لقبه 22 في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى وتعزيز رقمه القياسي, بعد خسارته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش
في الدور قبل النهائي العام الماضي.

ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.

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