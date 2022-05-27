توننداكس ينهي جلساته الاسبوعية على ارتفاع طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، تداولات الأسبوع الممتد من 23 الى 27 ماي 2022، على ارتفاع طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة مكنه من بلوغ النقطة 07ر7354. وتمكن توننداكس أن يحقق تطوّرا بنسبة 4ر4 بالمائة منذ بداية سنة 2022، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجل السوق حجم تداول هزيل ناهز 1ر15 مليون دينار بمعدل يومي في حدود 3 مليون دينار. وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر تبادلا خلال الاسبوع بجذبه معاملات بقيمة 3،6 مليون دينار، ما ناهز 5ر17 بالمائة من المبادلات الجملية على مدى أسبوع، بفضل تبادل كتلة من الأسهم بقيمة 1،4 مليون دينار.

وتصدر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، قائمة الأسهم الأفضل اداء إثر ارتفاع قيمته بنسبة 3ر21 بالمائة إلى مستوى 570ر0 دينار دون تسجيل اي تداول للسهم.

وتموقع سهم شركة المغازة العامّة ضمن الأسهم الأفضل أداء خلال الاسبوع، إذ زاد سعره بنسبة 6ر18 بالمائة ليصل الى مستوى 230ر14 دينار، وسط معاملات قدّرت قيمتها 7 آلاف دينار.

وتدهور سعر سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 5ر9 بالمائة لينهي الاسبوع عند مستوى 300ر8 دينار. وحصد السهم معاملات قدّرت 461 الف دينار. وفقد سهم سرفيكوم، بدوره، 7ر8 بالمائة من قيمته وبلغ سعره عند الاقفال 840ر0 دينار في ما وصل حجم المبادلات على السهم قيمة 18 الف دينار.

وتحصل سهم بنك تونس العربي الدولي على نصيب الاسد طيلة الاسبوع، مراكما معاملات بقيمة 6ر3 مليون دينار.