بنت العشرين سنة..تخدر بنات خالتها وتسلبهن أموالهن..!

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من إيقاف فتاة لشبهة تورطها في تخدير بنات خالتها والاستيلاء من منزلها على مبلغ مالي.

وتفيد الأبحاث المجراة أنّ المظنون فيها وهي فتاة في العشرين من عمرها وتقطن بسيدي حسين السيجومي مرّت بضائقة مالية حسب اعترافاتها فخامرتها فكرة السرقة من داخل منزل أحد أقاربها، وللغرض استولت على أربعة أقراص مخدّرة من أحد أصدقائها سلّمها اياه طبيب أعصاب وهي صالحة لجلب النوم، ثم توجّهت إلى منزل خالتها بضاحية البحر الأزرق بالمرسى حاملة معها قارورة عصير لتجد بنات خالتها بمفردهن فعرضت عليهن تتاول مأكولات خفيفة بغرفة الإستقبال فيما تكفّلت هي بوضع العصير في أكواب ووضعت حبّة مخدّرة داخل كل كوب.

وأفادت محاضر البحث أنه وبانتهاء بنات خالة المظنون فيها من الأكل وشرب العصير حتى أحسسن بآلام وسقطن مغشيا عليهن الا واحدة فقط تبيّن أنّها لم تتناول الا قليلا من العصير فيما عمدت المظنون فيها الى الإستيلاء على مبلغ مالي من داخل خزانة بغرفة نوم خالتها ثم لاذت بالفرار بمجرد علمها بمجيئها.

وجاء في محاضر أن الخالة وزوجها نقلا لاحقا بناتهم الى المستشفى للعلاج ، فيما اختفت المظنون فيها عن عائلتها بسيدي حسين الا أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تمكنوا من تحديد مكان تحصّنها وإلقاء القبض عليها وسط العاصمة والإحتفاظ بها إثر اعترافها بما نسب إليها وفق ما اوردته إذاعة موزاييك.