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صادم: تلاميذ الثالثة ابتدائي يتحرّشون جنسيا بزميلهم في دورة المياه !!..

2022/06/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال والد تلميذ يدرس بالسنة الثالثة ابتدائي إن ابنه قد تعرّض إلى التحرّش الجنسي من قبل 3 من زملائه (أعمارهم 8 و9 و 10 سنوات) داخل دورة المياه بمدرستهم الكائنة بجهة البقالطة من ولاية المنستير.

وكشف المتحدث في تصريح لـاذاعة “الجوهرة أف أم” أن ابنه كان يتعرّض منذ انطلاق السنة الدراسية إلى العنف الجسدي من التلاميذ أنفسهم، قبل أن يقوموا باستدراجه إلى دورة المياه والتحرّش به في مناسبتين (يومين متتالين).

وأوضح أن طفله قد أخبر حارس المدرسة بما حصل في اليوم الأول، لكنه لم يحرّك ساكنا لتتكرّر الحادثة في اليوم الموالي.
وأكد أنه تقدّم بشكاية إلى الوحدات الأمنية و تم عرض الطفل على الطب الشرعي والنفسي، في حين اعترف التلاميذ بما اقترفوه، وفق قوله.

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