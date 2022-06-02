مبابي يسعى لإقناع تشواميني للالتحاق بباريس سان جيرمان



ذكرت صحيفة ‘ماركا’ الإسبانية بأن الدولي الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي سيسعى لإقناع مواطنه في المنتخب ولاعب موناكو أوريلين تشواميني بالانتقال إلى النادي الباريسي هذا الصيف.

وقرر كيليان مبابي الاستمرار مع باريس سان جيرمان ونسيان حلم ريال مدريد الذي انتظره لسنوات لأسباب مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي الذي حصل على صلاحيات كبيرة لإبداء رأيه في الصفقات المنتظرة متحمس بشدة لفكرة التعاقد مع تشواميني وسيعمل على إقناعه بالانتقال إلى باريس.

وأوضحت ‘ماركا’ أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع تشواميني الذي أصبح أهم أهداف باريس بالوقت الحالي.

وأكملت الصحيفة أن مبابي يدرك تماما حجم الموهبة التي يتمتع بها تشواميني، وسيعمل خلال فترة تواجده مع المنتخب لإقناع اللاعب بفكرة الانتقال إلى باريس.

من جانب ريال مدريد، فهناك أيضا كريم بنزيما وأيضا كامافينغا الذي أعلن عن محاولة إقناع تشواميني بفكرة اللعب بقميص ريال مدريد، لذلك ستشهد الفترة القادمة صراعا ناريا بين الريال وباريس على الظفر بخدمات الشاب الفرنسي.