إسبانيا تتعادل مع البرتغال 1-1 في دوري الأمم الأوروبية

هز المهاجمان ألفارو موراتا وريكاردو هورتا الشباك في تعادل إسبانيا 1-1 مع ضيفتها البرتغال في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الخميس.

ووضع موراتا إسبانيا في المقدمة من مسافة قريبة في المباراة ضمن المجموعة الثانية بالدرجة الأولى بعد تحرك وتمريرات رائعة من ثنائي الوسط جابي وبابلو سارابيا في الدقيقة 25.

وأدرك البديل هورتا التعادل للبرتغال قبل ثماني دقائق من النهاية بعدما استفاد من تمريرة عرضية متقنة من المدافع جواو كانسيلو داخل المنطقة ليسدد في مرمى الحارس أوناي سيمون.

وكان هذا التعادل الرابع على التوالي بين إسبانيا وصيفة البطل في النسخة الأخيرة من دوري الأمم والبرتغال التي فازت بالنسخة الافتتاحية. وانتهت آخر مباراتين وديتين بينهما بالتعادل بدون أهداف.