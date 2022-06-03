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عدد المسجّلين بالسجل الانتخابي تجاوز ال7 ملايين ناخب..

2022/06/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا الميساوي، اليوم الجمعة، خلال مداولات الهيئة للنظر في مشروع روزنامة الاستفتاء، أنّ عدد المسجّلين بالسجل الانتخابي بلغ 7.007.810 مواطن مسجّل، في آخر تحيين للسجل بتاريخ 31 ديسمبر 2021، فيما يبلغ عدد المسجّلين بالسجل الانتخابي المؤهّلين للانتخاب في الاستفتاء 6.940.576.

وأضاف الميساوي أنّ عدد الناخبين المحتملين غير المسجّلين يقدّر بـ 2.420.635 مواطن غير مسجّل.

وأعلن أنّ تقدير عدد المسجلين بعد عملية التسجيل الآلي بالسجل الانتخابي سيكون في حدود 9.428.445 مواطن مسجّل وفق موزاييك.

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