نور الدين الطبوبي: محاولة اختراق اتحاد الشغل عبر الاتصال بحسين العباسي والمولدي الجندوبي

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، ان أطرافا حاولت اختراق اتحاد الشغل عبر الاتصال بالامين العام السابق للمنظمة حسين العباسي والامين العام المساعد الأسبق المولدي الجندوبي.

وأضاف الطبوبي خلال اجتماع للإطارات النقابية لقطاع النقل بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ان ابناء الاتحاد حتى وان اختلفوا أو تناقضوا في عدة مواقف فانهم يتقاسمون قيم النضال من اجل الدفاع عن وحدة وسيادة الوطن.

وشدد على ان “الاتحاد مؤسسة منظمة ومقرراتها مبنية على مبدا الديمقراطية الفعلية وتدعو الى حوار عقلاني ويمكنها التدخل عند توفير المصداقية والثقة وتوضيح الرؤية”.

ودعا الطبوبي الى تخصيص منابر اعلامية مباشرة خلال اسبوع او اكثر للتفاوض مع الحكومة حول عدة ملفات ويكون الشعب التونسي فيها الحكم تفاديا وتجنبا لرمي التهم، وفق تعبيره، معتبرا ان تونس اليوم في أمس الحاجة الى مصالحة وطنية.

وفي ما يتعلق بعزل القضاة قال الامين العام لاتحاد الشغل في هذا الخصوص ان موقف الاتحاد واضح وصريح في هذا الشان وهو رفع الملفات الخاصة بهم الى المجلس الاعلى للقضاء الذي أسس مؤخرا عن طريق مرسوم وبه قضاة يشهد لهم بالكفاءة، معتبرا ان عزل 57 قاض ومنعهم من الطعن والتوجه الى القضاء يعد تجاوزا، وفق تقديره.

ورفع الحاضرون في الاجتماع عدة شعارات ولافتات مساندة للاتحاد في مواقفه على غرار “الشعب يريد الثورة من جديد ” و”قطاع النقل في اضراب عام يوم 16 جوان 2022 دفاعا عن ديمومة المؤسسات وكرامة العمال” و”لا مجال للتفريط في الحقوق المكتسبة التي بناها الشغالون بدمائهم وتضحياتهم”.