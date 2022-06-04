باجة: تصنيف معتمدية عمدون في مستوى انذار مرتفع للاصابة بفيروس “كورونا” وتسجيل 12 إصابة جديدة بالجهة

صنفت الادارة الجهوية للصحة بباجة مجددا معتمدية عمدون في مستوى الانذار المرتفع للاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، أمام وجود 16 حالة مجمعة لكل 100 ألف ساكن، كما صنفت تستور ومجاز الباب في مستوى الانذار المتوسط (17 حالة مجمعة لكل مائة ألف ساكن بمجاز الباب و11 حالة مجمعة لكل مائة ألف ساكن بتستور).

في المقابل، حافظت بقية معتمديات الجهة على تصنيفها في مستوى الانذار المنخفض، وصنفت ولاية باجة ككل في مستوى الانذار المتوسط بوجود 50 حالة مجمعة لكل مائة الف ساكن.

من جانب آخر، أثبتت التحاليل الفيروسية، امس الجمعة، تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 8 اصابات بعمدون، وذلك من جملة 34 تحليلا تم القيام به بباجة، بنسبة إيجابية بلغت 35,29 بالمائة، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 26065 اصابة، من جملة 69521 تحليلا تم القيام به.

ولم تسجل منذ أسابيع حالات وفاة جديدة نتيجة الاصابة بالفيروس، ليستقر عدد ضحايا الفيروس بباجة فى حدود 785 شخصا.