كاس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) التي ستدور يومي 6 و7 جوان القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال :

الثلاثاء 6 جوان 2022

في ملعب الكريب

الترجي الرياضي الكريبي – مستقبل المرسى

في ملعب بنزرت

النادي البنزرتي – نادي حمام الانف

في ملعب الشابة

الهلال الرياضي بالشابة – الترجي الجرجيسي

في ملعب حفوز

امل حفوز – اتحاد بن قردان

الاربعاء 7 جوان 2022

في ملعب تاكلسة

نادي تاكلسة – النادي الافريقي

في ملعب المهدية

مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي

في ملعب مساكن

هلال مساكن – النادي الصفاقسي