كاس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) التي ستدور يومي 6 و7 جوان القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال :
الثلاثاء 6 جوان 2022
في ملعب الكريب
الترجي الرياضي الكريبي – مستقبل المرسى
في ملعب بنزرت
النادي البنزرتي – نادي حمام الانف
في ملعب الشابة
الهلال الرياضي بالشابة – الترجي الجرجيسي
في ملعب حفوز
امل حفوز – اتحاد بن قردان
الاربعاء 7 جوان 2022
في ملعب تاكلسة
نادي تاكلسة – النادي الافريقي
في ملعب المهدية
مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي
في ملعب مساكن
هلال مساكن – النادي الصفاقسي