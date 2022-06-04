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كاس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي

2022/06/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) التي ستدور يومي 6 و7 جوان القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال :

الثلاثاء 6 جوان 2022
في ملعب الكريب
الترجي الرياضي الكريبي – مستقبل المرسى
في ملعب بنزرت
النادي البنزرتي – نادي حمام الانف
في ملعب الشابة
الهلال الرياضي بالشابة – الترجي الجرجيسي
في ملعب حفوز
امل حفوز – اتحاد بن قردان

الاربعاء 7 جوان 2022
في ملعب تاكلسة
نادي تاكلسة – النادي الافريقي
في ملعب المهدية
مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي
في ملعب مساكن
هلال مساكن – النادي الصفاقسي

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