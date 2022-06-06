باكالوريا دورة 2022: تراجع عدد المترشحين بنسبة 9,2 بالمائة مقارنة بدورة 2021



يجتاز 134950 مترشح امتحان الباكالوريا دورة 2022 منهم 105738 تلميذا مرسما بالتعليم العمومي و20459 بمعاهد خاصة و8753 ترشحوا بصفة فردية، حسب ما أفاد به وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، مشيرا الى ان هذه الدورة سجلت تراجعا في عدد المترشحين بنسبة 9,2 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2022 ان الدورة الحالية سجلت تراجعا بنسبة 2 بالمائة في عدد المترشحين في شعبة العلوم التجريبية و1 بالمائة في شعبة العلوم التقنية و1 بالمائة بالنسبة لشعبة الرياضيات مقارنة بدورة 2021، مقابل ارتفاع في عدد المترشحين في شعبة الاداب بنسبة 1 بالمائة والاقتصاد والتصرف ب 2 بالمائة وعلوم الاعلامية بنسبة 1 بالمائة.

وتنطلق الاختبارات الكتابية بالنسبة للمترشحين لامتحان الباكالوريا يوم 8 جوان الجاري لتتواصل الى حدود 15 من نفس الشهر وسيتم الاعلان عن النتائج يوم الاحد 26 جوان.

ولفت فتحي السلاوتي الى انه تم تخصيص 578 مركز اختبار كتابي للباكالوريا و27 مركز لايداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و7 مراكز تجميع وتوزيع و28 مركزا لاصلاح الاختبارات الكتابية.

وبخصوص الاجراءات الاستثنائية في الامتحان الوطني الباكالوريا، قال وزير التربية انه تم تضخيم الخط لفائدة 72 مترشحا وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة براي ل 71 مترشحا بمراكز بن عروس وسوسة وصفاقس 1 وقابس، وترجمة المواضيع للغة الفرنسية ل3 مترشحين، فضلا عن اضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 335 مترشحا واجتياز الامتحان بالسجن (16) واستعمال اللوحة الرقمية لمترشح واحد.

وفي جانب اخر، سلط وزير التربية الضوء على المستجدات والتعديلات البيداغوجية في امتحان الباكالوريا الدورة 2022، مفيدا ان الادارة العامة للامتحانات ستقوم باعداد اختبارين لكل جزء من امتحان الاعلامية (تطبيقي وكتابي) حسب البرامج المعتمدة للفئتين من المترشحين (الراسبون (نظام قديم) والجدد (نظام جديد) في جميع الشعب بالنسبة للسنة الدراسية 2021-2022 فقط.

كما تحدث عن اجراءات مقاومة الغش في الامتحانات الوطنية عموما، ومنها خاصة عدم اصطحاب اي جهاز الكتروني الى مركز الامتحان بما في ذلك الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الالكترونية والقلم الالكتروني، باستثناء الالة الحاسبة التي يجب ان تكون مؤشرة.

وكشف الوزير في سياق متصل ان أكبر مترشح لاجتياز امتحان الباكالوريا من مواليد 15 افريل 1952 (72) سنة من واد مليز (ولاية جندوبة) وان اصغر مترشح يبلغ من العمر 17 سنة وهو من مواليد 29 اوت 2005.

يشار الى ان عملية نقل مواضيع الامتحانات تنطلق على الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، باشراف وزير التربية، من الادارة العامة للامتحانات (باب العلوج تونس العاصمة ) الى مراكز الايداع بكافة الجهات.