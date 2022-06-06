نوفيام 2022: ارتفاع بأكثر من 12 بالمائة في عدد المترشحين لشهادة ختم التعليم الاساسي

أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي في ندوة صحفية اليوم الاثنين حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية في دورة جوان 2022، ان عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام (النوفيام)، يبلغ 32796 مترشحا اي بزيادة نسبة 12,27 بالمائة مقارنة بدورة 2021.

وأفاد السلاوتي ان 167 تلميذا سيقبلون على اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي التقني لسنة 2022، موضحا ان هذه الدورة سجلت تراجعا في مجموع المترشحين بنسبة 42,80 بالمائة مقارنة بدورة 2021 التي شارك فيها 292 مترشحا.

واضاف ان المترشحين لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام سيتناظرون على 3100 مقعدا بالمعاهد النموذجية.

وستجرى الاختبارات الكتابية لشهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني أيام 20 و21 و22 جوان 2022 ليتم الاعلان عن النتائج يوم 5 جويلية المقبل.

وبخصوص الاجراءات الاستثنائية في الامتحانات الوطنية، قال السلاوتي انها تعلقت بتضخيم الخط ل 13 مترشحا لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام، وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة براي ل 9 مترشحين، علاوة على اضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار بالنسبة ل 14 تلميذا.

كما اكد تخصيص 249 مركز اختبارات كتابية بالنسبة لامتحان شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني و27 مركزا لايداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و4 مراكز للتجميع والتوزيع، بالاضافة الى 6 مراكز لاصلاح الاختبارات الكتابية.