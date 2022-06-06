توننداكس ينهي جلسة الاثنين على انخفاض طفيف بنسبة 01ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، جلسة الاثنين، على انخفاض طفيف بنسبة 01ر0 بالمائة عند مستوى 67ر7340 نقطة، وفق بيانات الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

واستفادت الشركة التونسية للسيارات من حصة تقارب 647 الف دينار من اجمالي تداولات السوق البالغ حجمها 8ر1 مليون دينار علما وان سهم الشركة أقفل على وضع مستقر عند 900ر19 دينار.

وتصدر سهم حنبعل للايجار المالي، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 3ر4 بالمائة ليفقل عند مستوى 860ر3 دينار في حين إرتفع سهم الوفاق الدولي بنسبة 3ر4 بالمائة ليغلق عند 270ر7 دينار.

وتراجع سهم اسمنت بنزرت، بنسبة 5ر4 بالمائة لينهى الجلسة 490ر1 دينار في حين تراجع سهم مصنع الورق الخشبي للجنوب بنسبة 8ر2 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 450ر4 دينار