القصرين: انطلاق اختبارات اليوم الأول من مناظرة الباكالوريا بمختلف معتمديات الجهة

في ظروف وصفت بالعادية، انطلقت صباح اليوم الإربعاء بولاية القصرين الإختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2022 في يومها الأول وذلك ب28 مركز إختبار موزعين على مختلف معتمديات الجهة .

وأكد المندوب الجهوي للتربية، منصف القاسمي في تصريح ل(وات) أن كافة مراكز الاختبارات انطلقت في التوقيت المحدد، دون تسجيل أية إشكاليات يمكن أن تربك السير العادي للإمتحانات، مبرزا أن الفرق المكلفة بمتابعة امتحانات هذه المناظرة الوطنية والمؤلفة من مسؤولين من المندوبية الجهوية للتربية ومن الإدارة المركزية شرعت منذ ساعات الصباح الأولى في عملها بمختلف مراكز الاختبارات بالجهة.

وذكر القاسمي في سياق متصل أنه تم تسخير أكثر من 3 الاف أستاذ مراقب وتجنيد ما يفوق الألف مورد بشري بين عملة واداريين لتأمين الجانب التنظيمي للإمتحانات إضافة إلى الموارد البشرية التي سترافق رؤساء مراكز الاختبارات .

ويبلغ عدد المترشحين لامتحان الباكلوريا لهذا العام، 5805 مترشحا موزعين بين 4041 مترشحا من المعاهد العمومية و1353 مترشحا من المعاهد الخاصة و411 مترشحا بصفة فردية، وتحتل شعبة الاداب المرتبة الاولى من حيث عدد المترشحين ب2442 مترشحا تليها شعبة الإقتصاد والتصرف ب1288 مترشحا ثم شعبة العلوم التجريبية ب1189 مترشحا فيما احتلت شعبة العلوم التقنية المرتبة الرابعة ب438 مترشحا تليها شعبة الرياضيات ب193 مترشحا فشعبة علوم الإعلامية ب184 مترشحا ولم يتجاوز عدد المترشحين في شعبة الرياضة ال 71 مترشحا.

ويستفيد خلال هذه الدورة 18 مترشحا باجراءات استثنائية بسبب ظروف صحية منها إضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط وتوفير قاعة، ولا يوجد الى حد الآن مترشحين سيجرون امتحاناتهم في المستشفى الجهوي بالقصرين أو في السجن المدني.

وعبر عدد من اولياء تلامذة الباكالوريا في تصريحات متطابقة ل(وات) عن حرصهم على مرافقة أبنائهم في اليوم الأول للإمتحان للرفع من معنوياتهم ودعمهم ومدهم بشحنة معنوية تبدد رهبتهم وخوفهم من اجتياز الامتحان