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عاجل-بسبب برنامج الاصلاح الوطني: السالمي يفتح النار على وزير الاقتصاد والتخطيط ويكشف..

2022/06/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء أن الاتحاد لم يشارك لا بفروعه ولا بمركزيته في صياغة برنامج الإصلاح الوطني كما صرّح وزير الاقتصاد سمير سعيّد.

ويأتي ذلك في رده على ما جاء امس من تصريحات لسمير سعيد بخصوص تشريك الاطراف الاجتماعية في اعداد البرنامج الوطني للاصلاحات.

وقال السالمي في تصريح للاذاعة الوطنية أنه “على سمير سعيد ان يوضح للشعب من هي الأطراف الاجتماعية التي شاركت، متابعا “نعلم جيدا عداء هذا الوزير للاتحاد”..

وأضاف المتحدث قائلا “هذا البرنامج مسقط من الخارج وهو مدمر للاقتصاد الوطني وليس إصلاحي وسنعمل على التصدي له واسقاطه بكل الأشكال النضالية بدءا بالاضراب العام يوم 16 جوان ثم الاضراب في الوظيفة العمومية سنحدد موعده قريبا.. “

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