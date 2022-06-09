تطاوين: عدد من عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر الولاية



نفّذ، صباح اليوم الخميس، عدد من عمال وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بولاية تطاوين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الادارة العامة للشركة بخصوص منافع شغلية ومادية لفائدتهم.

ورفع المحتجون، خلال هذه الوقفة شعارات تنادي بجعل الشركة منتجة وداعمة للاقتصاد لا عبئا عليه، وبتفعيل قرار التصنيف، وتحسين شبكة الاجور، وتعويض عائلات المتوفين.

وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية، مبارك السياري، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الوقفة تأتي بمثابة ردة فعل ازاء قرارات الادارة العامة التي وصفها بـ”المسقطة والخاطئة في حق العمال والمخالفة للاتفاقية المؤسسة لشركات البيئة”، وفق تقديره، داعيا الى التراجع عنها.

وطالب السياري، بالعمل على تنفيذ اتفاقيات شهر نوفمبر من سنة 2020 في التصنيف والهيكلة، مشيرا الى أن “النقابة على وعي بوضع البلاد الاقتصادي والسياسي الذي لا يحتمل الاحتقان الاجتماعي لذلك فان الاطراف المسؤولة مدعوة الى التعجيل باستعادة حقوق 2500 عامل بالشركة وضمان ديمومة مكاسبهم”، على حد تعبيره.