29 إصابة جديدة بكورونا في ثلاثة أيّام في باجة واعادة تصنيف 3 مناطق بها ذات مستوى إنذار مرتفع..#خبر_عاجل

أثبتت التحاليل الفيروسية خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة في باجة وجود 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تحاليل إيجابية

تراوحت بين 39 و45 بالمائة لتصل جملة الحالات الايجابية المسجّلة في الجهة منذ بداية الجائحة الى26113 إصابة من جملة 69559 تحليلا تم القيام به.

وصنّفت الإدارة الجهوية للصحة في باجة من جديد 3 معتمديات في الولاية ذات مستوى إنذار مرتفع وهي عمدون وتستور ومجاز الباب وصنّفت ولاية باجة ككل في مستوى

الإنذار المتوسّط بوجود 81 حالة مجمّعة لكل مائة ألف ساكن.

ولم تسجّل منذ أسابيع حالات وفاة جديدة نتيجة الاصابة بكورونا ليستقر عدد ضحايا الفيروس في باجة فى حدود 785 شخصا منهم 79 توفّوا خلال الموجة الخامسة .