وزارة الصحة تحين شروط القبول بالمعابر الحدودية للوافدين على تونس بداية من 10 جوان الجاري

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بداية من 10 جوان الجاري، عن تحيين شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية في المعابر الحدودية بداية من اليوم 10 جوان الجاري، وذلك اثر تحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، لافتة أن البروتكولات الصحية يتم تحيينها حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19.

وأقرت الوزارة، حسب بلاغ صادر عنها اليوم، تمكين الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم 18 سنة الدخول إلى البلاد التونسية شريطة الاستظهار بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري على ألا يتجاوز تاريخ التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند السفر.

ويتم، طبقا لهذه الاجراءات، إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذي تتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية السلبية شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

كما يعفى الأطفال الوافدين على تونس الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية أو بشهادة التلقيح أو جواز التلقيح.

وأوصت الوزارة بالحرص على مواصلة عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة بالخصوص لكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة بالإضافة إلى التوصية بارتداء الكمامات داخل المؤسسات الصحية