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منوبة: تسجيل عمليتي غش باستعمال ”بلوتوث ماستر كارد” ومحاولة غش وسوء سلوك

2022/06/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، في ثالث أيام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، عمليتي غش بمركز الامتحان الامتياز بالجديدة، ارتكبها تلميذان باستعمال تقنية “بلوتوث ماستر كارد”، وتم على إثرها منعهما من مواصلة الاختبارات، واتخاذ كل الاجراءات الإدارية المعمول بها، من قبل المندوبية الجهوية للتربية.

وضبطت لدى المترشحين، وفق تأكيد مصدر أمني ل”وات”، بطاقتان إلكترونيتان وهما بصدد استعمالها بواسطة تقنية “البلوتوث”، عبر سماعات ذكية في شكل كويرة صغيرة الحجم في اذنهما، وقامت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بحجزها، وفتح بحث في الغرض.

وتم أيضا منع تلميذ من استئناف الامتحان بالمعهد الثانوي خالد بن الوليد بدوار هيشر، لسوء السلوك مع المراقبين، فيما سجلت في نفس اليوم محاولة غش داخل مركز الامتحان بالمعهد الثانوي حنبعل بطبربة، بعد اصطحاب مترشح جهاز هاتف جوال تم التفطن له قبل بداية الاختبار، وواصل اجتياز الامتحان، على أن تتم لاحقا إحالة ملفه على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية.

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