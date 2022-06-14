توننداكس يواصل نسقه التصاعدي متطورا بنسبة 24ر0 بالمائة في اقفال حصة الثلاثاء

تطور مؤشر بورصة تونس “توننداكس” بنسبة 24ر0 بالمائة في اقفال حصة الثلاثاء، ليصل الى مستوى 26ر7385 نقطة، وسط معاملات ضئيلة لم يتجاوز حجمها 3ر3 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء لسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، الذي زاد سعره بنسبة 4 بالمائة وأقفل عند مستوى 520ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 45 الف دينار.

وحقق سهم الاتحاد الدولي للبنوك، اكثر استفادة من الحصة، وسط مبادلات بقيمة 5ر1 مليون دينار، ليتمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 7ر2 بالمائة وليختتم الحصة على سعر 790ر14 دينار.

وبفعل عمليّة جني الارباح، تراجع سعر سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، بنسبة 9ر5 بالمائة وأقفل عند مستوى 320ر4 دينار، دون تسجيل اي مبادلات، تبعه سهم شركة الكيمياء الذي تقهقهر بدوره بنسبة 5ر4 بالمائة وسعر 910ر33 دينار، فيما لم يتمكن السهم من جذب سوى الف دينار.

وتموقع سهم الاتحاد الدولي للبنوك في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 5ر1 مليون دينار، اي بنسبة 47 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة.