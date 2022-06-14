وزير النقل: النظر في امكانية فتح خط بحري منتظم يربط الميناء التجاري بجرجيس باحد الموانئ الليبية

-قال وزير النقل ربيع المجيدي، الثلاثاء ان اللقاء التونسي الليبي رفيع المستوى الذي التأم اليوم بمعبر راس جدير الحدودي تناول الى جانب تطوير معبر راس جدير عدة مسائل اخرى تتعلق بالتعاون في مجال النقل والنظر في امكانية فتح خط بحري منتظم يربط الميناء التجاري بجرجيس باحد الموانئ الليبية .

ودعا المجيدي، خلال اجتماعه بوزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشوبي وحضره والي مدنين ووفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية والديوانة التونسية، ووزراء الداخلية والمواصلات والحكم المحلي وعميد بلدية زوارة، الى القيام بعدة اجراءات وتدخلات عاجلة لتجاوز الاخلالات، لافتا الى وجود تصور ومخطط استثماري لتهيئة معبر راس الجدير .

وقال الوزير، ان الغاية من هذا الاجتماع البحث في سبل تطوير المعبر من الجانبين وتوفير الظروف الملائمة لتنقل المسافرين وانسيابية السلع والبضائع، فضلا عن صياغة التصورات لتطويره والارتقاء بخدماته الى مستوى عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين، ومن اجل تطوير المبادلات التجارية والنهوض بحركة المسافرين وحتى يكون فضاء متكاملا مندمجا يحتوي على جميع المرافق الضرورية للمسافر.

من جانبه اكد وزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشوبي، ان نتائج هذا اللقاء ستكون محل متابعة خلال الفترة القريبة والمتعلقة اساسا بتخفيف حدة الازدحام والاكتظاظ بالمعبر واعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بدخول المسافرين في الاتجاهين، فضلا عن معالجة عدة ملفات تتصل بالشباك الموحد ومعالجة الاكتظاظ.

كما اكد ان كل اللجان الفنية ستعمل على معالجتها في اقرب الاجال، مشيرا الى العمل بالمنفذ المشترك للمسافرين في اقرب الاجال .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكوين لجان مشتركة ضبطت لها اجال محددة حتى يتم تقديم تصورات وحلول، على ان تجتمع بعد اسابيع قليلة للوقوف على مدى تقدم اعمالها والمصادقة على ما افضت اليه المباحثات بين الادارات الفنية بما يضمن مستقبل افضل للمعبر، وفق ما اكده وزير النقل ربيع المجيدي.