باريس سان جيرمان على وشك فسخ التعاقد مع بوكيتينو

تحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي, بخطوة جادة نحو فسخ التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو, مدرب للفريق, حسب ما افادت تقارير اعلامية اليوم الاربعاء.

وكشفت ذات التقارير الاعلامية الفرنسية, أن محامي النادي الباريسي عقدوا جلسة مساء الثلاثاء مع محامي المدرب الأرجنتيني, وتوصلوا لصيغة لفسخ التعاقد قبل عام واحد من نهايته.

وأشارت إلى أن الطرفين تناقشا في كيفية سداد 15 مليون يورو قيمة الرواتب المتبقية لبوكيتنيو ومساعديه, في السنة الأخيرة من التعاقد.

وأكدت المصادر نفسها “العلاقة بين بوكيتينو و”بي إس جي” انتهت بشكل شبه رسمي, ويتبقى ساعات قليلة للحسم بشكل نهائي”.

وأوضحت أيضا أنه سيتم إعلان رحيل بوكيتينو رسميا بنهاية الأسبوع, وسيعقبه فورا الكشف عن هوية المدير الفني الجديد.

و يذكر أن المدرب الأرجنتيني تولى المسؤولية في جانفي 2021, وقاد سان جيرمان للفوز بثلاثة ألقاب محلية هي البطولة وكأس السوبر وكأس فرنسا.