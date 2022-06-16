نابل: نسبة المشاركة في الاضراب فاقت 85 بالمائة



عاشت ولاية نابل اليوم على وقع إضراب مؤسّسات القطاع العام الذي أقرّته الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ودخلت أغلب مؤسّسات القطاع العام في إضرابها منذ الساعات الأولى لانطلاق حصص المداومة باستثناء صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض

وعدد من فروع البريد التونسي.

وذكر المسؤول عن الهياكل في الاتحاد الجهوي للشغل حافظ الذهبي في تصريح لــ(وات) أنّ نسبة المشاركة الاجمالية في الاضراب فاقت 85 بالمائة قائلا أنّ ” القراءة الاولية لنسبة المشاركة تؤكد نجاح الاضراب الذي جاء للمطالبة بحقوق الاعوان خاصة بعد تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار وعدم اكتراث الحكومة لمطالب الشغالين”.

وجدير بالاشارة بان حركة نقل المسافرين عرفت منذ الساعات الاولى للصباح اضطرابا بسبب إضراب الشركة الجهوية للنقل وإضراب أعوان السكك الحديدة وفق ما عاينه مراسل (وات) وعرفت من جهتها المؤسسات التي لم تشارك في الإضراب إقبالا ضعيفا للمواطنين في ظلّ التوقعات بانها لن تفتح أبوابها بسبب الإضراب.

وترواحت آراء عديد المستجوبين الذين التقتهم ( وات) بين مساند للإضراب وللمطالبة بحقوق الشغّالين وبين رافض للإضراب باعتبار ” الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.