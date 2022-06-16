تطاوين: تفاوت في نسب الانخراط في الاضراب العام

تفاوتت نسب نجاح الاضراب العام في القطاع العمومي بولاية تطاوين، اليوم الخميس، حيث كانت نسب استجابة العاملين في الادارات الجهوية “عالية” في لم تسجل بالصناديق الاجتماعية وبمختلف الوكالات المحلية لمختلف المؤسسات العمومية توقفا عن العمل واسدت خدماتها بصفة عادية، حسب ما افاد به عدد من مسؤولي هذه القطاعات “وات”

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ل”وات” ان هذا الاضراب الذي اقرته الهيئة الادارية الوطنية يوم 23 ماي الماضي ناجح بنسبة 90 بالمائة ويصل الى 99 بالمائة في بعض الادارات من اجل جملة المطالب التي طرحتها المنظمة والمتمثلة في فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة الاجتماعية، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة سابقا، وسحب منشور 20 الذي يعتبره الاتحاد معطلا للمفاوضات وضربا للحق النقابي، والشروع الفوري في اصلاح المنشات العمومية والغاء المساهمة الاجتماعية 1 بالمائة.

واقر بريني بان عددا من القطاعات لم تلتزم بالاضراب، معتبرا ان التساخير التى اصدرتها السلطات المعنية “لا تعتبر قانونية شكلا ومضمونا لانها لم ترد في الاجال القانونية (48 ساعة قبل الاضراب، وبعضها صدر اليوم)” وفق تقديره

واكد ان الشركات البترولية في صحراء الجهة غير معنية بالاضراب استنادا الى اتفاقية مشتركة، باستثناء محطة الغاز بالبرمة التابعة لشركة “ستاغ” التى قال انه “انخرطت في الاضراب بنسبة عالية”.