منوبة: تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا وإيواء حالتين بوحدة الكوفيد

سجّلت ولاية منوبة، أمس الخميس واليوم الجمعة، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما لمسن في ال63 من عمره، وامرأة عمرها 58 عاما، أصيلي طبربة،توفيا بمستشفى الرابطة بالعاصمة.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين دون وفيات بالجهة، واستقرار في العدد الجملي لحالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية أفريل المنقضي، والذي استقر في حدود 1190 حالة (منذ بداية الجائحة).

وتشهد الجهة حاليا، 82 حالة حاملة للفيروس، من بينها حالتا إيواء بوحدة الكوفيد بمعهد القصاب، وعدد 80 حالة إيواء ذاتي بمنازلهم، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، اليوم الجمعة.

وتتمركز أغلب حالات الإصابة بمعتمدية منوبة ب49 حالة، ثم دوار هيشر والمرناقية ب12 حالة بكل منهما، ثم وادي الليلب 6 حالات، والجديدة بحالتين وطبربة بحالة واحدة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بكل من البطان وبرج العامري.

وقد سجلت اليوم الجمعة 14 حالة إصابة جديدة، فضلا عن حالتي شفاء، ليبلغ عدد حالات الإصابة بالجهة منذ بداية الجائحة بالبلاد، 39539 حالة، منها 1192 حالة وفاة، إلى تاريخ اليوم الجمعة.