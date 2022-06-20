المنستير: التفطن إلى تدليس هوية رضيع خلال محاولة استخراج تأشيرة سفر له

أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا “وات” بانه تم التفطن الى عملية تدليس هوية رضيع، عمره ثمانية أشهر، خلال التقدم بطلب لاستخراج تأشيرة سفر له من احدى السفارات الأجنبية بتونس.

وبيّن بن جحا أنّه وقع الأسبوع الفارط الاتصال بالطبيب الذي باشر عملية ولادة الطفل بإحدى المصحات الخاصة بالمنستير فبادر بتقديم شكاية مفادها تدليس هوية الأمّ البيولوجية.

وكان بحث تحقيقي فتح يوم الجمعة الفارط في جريمة الاتجار بالبشر في إطار وفاق اجرامي وأسند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إنابة عدلية للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل والتدليس ومسك واستعمال مدلس حيث وقع ترسيم الرضيع باسم أم غير اسم الأم البيولوجية، واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم الأم البيولوجية للرضيع، حسب ذات المصدر.