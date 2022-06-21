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عاجل: بطاقات ايداع بالسجن ضد هؤولاء في ما يعرف بقضية “انستالينغو”..

2022/06/21 أهم الأخبار, حوادث و قضايا, هاجر كريمي

علم “المصدر” أن قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 اصدر في الساعات الاخيرة، من مساء أمس 20 جوان 2022 ،  عدد 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من المدونة سامية الصبابطي (عون امن معزولة منذ 02 فيفري 2022) والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش و المدون سليم الجبالي والناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وذلك على خلفية ما يعرف بقضية “أنستالينغو” والتي تورط فيها اكثر من 28 نفرا.

هذا وقد تم الإفراج على كل من عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع شاهد الصحفي لطفي الحيدوري.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في ما يعرف بقضية أنستالينغو التي تورط فيها 28 شخصا من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

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