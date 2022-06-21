بنزرت: تأجيل اضراب أعوان مصنع “الفولاذ”

قرر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب “الفولاذ”، والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، تأجيل اضراب الاعوان المبرمج ليوم 28 جوان الجاري الى يوم 03 اوت المقبل

وجاء في محضر الجلسة، تحصلت وات على نسخة منه، افادة ممثلة وزارة الصناعة بشان مطلب الطرف النقابي والمتمثل في “تطبيق الامتيازات الواردة بقانون المؤسسات المزعجة والمخلة بالصحة وذات العمل المهني على أعوان واطارات الشركة”، بانها تعهدت بالملف وقامت بمراسلة رئاسة الحكومة في الغرض يوم 16 جوان الجاري وهي في انتظار الرد.

يشار الى ان الجلسة اشرف عليها نيابة عن والي بنزرت سمير عبد اللاوي، المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني بمساعدة رئيسة وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت منية بن دالي، بالاضافة الى الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وإدارة الشركة.