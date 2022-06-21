اليوم الثلاثاء انطلاق عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

انطلقت بداية من اليوم الثلاثاء (الثامنة صباحا)، عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن تتواصل إلى غاية الاثنين 27 جوان 2022 (الساعة السادسة مساء)، وفق الرزنامة الرسمية للاستفتاء التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في قرارها المؤرخ في 3 جوان.

ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان، وفق القرار ذاته، على أن يتم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في ذاك الأجل ( يوم 28 جوان)، وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها، في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان.

وسيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، كما سيتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.

وتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الأحد 3 جويلية، ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، في حين يوافق فترة الصمت الانتخابي بالخارج، يوم الجمعة 22 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق اخر مكتب اقتراع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد خلال الفترة المترواحة بين 3 ماي و28 أوت 2022 وهو آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.

ونص الفصل الأول من قرار هيئة الانتخابات على أن تنطبق الرزنامة على الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية لسنة 2022.

وتنطلق فترة الاستفتاء يوم 3 ماي على الساعة صفر، لتتولى الهيئة انطلاقا من يوم الأحد 29 ماي، حسب الفصل الثالث من القرار، توسيع عملية التسجيل المستمر الى غاية يوم الثلاثاء، 14 جوان.

وجاء في الفصل الرابع أنه يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين يوم الاربعاء 15 جوان،فيما تتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع دون اثبات عنوان الاقامة الفعلي ابتداء من يوم الخميس 16 جوان الى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022.

وتوضع القائمات الأولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم غد الأربعاء 22 جوان وذلك إلى غاية يوم الاثنين 27 جوان، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات يومي 28 و29 جوان، على أن تبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 30 جوان و1 جويلية، ويتم اعلام الاطراف بقرارات الهيئة في اجل اقصاه يوم السبت 2 جويلية.

ونص الفصل السادس من قرار الهيئة على أنه “يمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14(فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، واخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022.

وتتولى هيئة الانتخابات الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الاربعاء 13 جويلية.

ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية، وأيام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

ويتم الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 جويلية، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أوت 2022.