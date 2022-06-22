المنستير: 260 حاجا وحاجة على متن أوّل رحلة حجيج من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدول نحو المدينة

أقلعت، فجر اليوم الاربعاء، أوّل رحلة للحجيج من مطار المنستير الحبيب بورقيبة نحو المدينة المنورة وعلى متنها 260 حاجا وحاجة من ولايات المنستير والمهدية وسوسة في ظروف طيّبة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية فوزي الصيد “وات”.

وأضاف الصيد أنّ 03 مرشدين و03 مرافقين تولوا مرافقة حجيج الرحلة الأولى، مشيرا إلى أنّ رحلة ثانية ستنطلق خلال الليلة الفاصلة بين 22 و23 جوان الجاري ورحلة ثالثة يوم 27 جوان الجاري وجميعها نحو المدينة ورحلة رابعة نحو مكة المكرمة يوم غرة جويلية 2022.

واشار الى تخلف 04 من الحجيج من مجموع 262 حاجا وحاجة من ولاية المنستير عن القيام بمناسك الحج هذه السنة بسبب إصابتهم بفيروس “كورونا” وستقع تسوية وضعيتهم.

وكان والي المنستير منذر بن سيك علي عاين الرحلة الأولى للحجيج في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي والإجراءات المتعلقة بتأمين سفرهم نحو البقاع المقدسة وتحدث مع عدد منهم.