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الاتحاد الدولي لكرة القدم يطور أدوات إحصائية جديدة لتحليل المباريات

2022/06/23 أخبار, المصدر, رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن فريقا متخصصا في تحليل أداء كرة القدم قام بتطوير أدوات إحصائية جديدة تتيح تحليل المباريات في الوقت الفعلي أثناء لعب المباراة.

وذكر/ فيفا/ في بيان له ، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، لقد تمت تجربة تلك الأدوات في التصفيات القارية لبطولة كأس العالم قطر 2022. بهدف إتاحة المقاييس المحسّنة بعد مرور 30 ثانية فقط من بدء المباراة.

وأوضح الاتحاد الدولي ، أن الفريق قام باستخدام تلك البيانات التي تم إعدادها عبر مجموعة من الخبراء لتجربة مجموعة من أدوات تحليل المطابقة الجديدة المعروفة باسم (ذكاء كرة القدم المحسن والمعزز).

وتابع ، قامت مجموعة من الفنيين بتطوير سلسلة من المقاييس التي سيتم استخدامها في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 .

واضاف ، لقد كانت المباريات بمثابة الدليل الناجح لمفهوم البنية التحتية المحسنة لذكاء كرة القدم بالنسبة للبيانات الجديدة، التي تتضمن فواصل خطوط الملعب والضغط على حامل الكرة وعندما يخسر فريق الكرة.

وكشف /فيفا/، لقد تم تصميم مقاييس ( ذكاء كرة القدم المحسن) بكيفية تؤدي لتحسين تدفق المراقبة الحية وبيانات أحداث المباريات، والتي يتم إرسالها في الوقت الفعلي من قبل مزودين خارجيين مباشرة إلى قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن يتم إعادة توجيه البيانات إلى النماذج وإدخالها في اللوغاريتمات التي تقوم بحساب النتائج.

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