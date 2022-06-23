هذه قيمة المساعدات الماليّة التي تسلّمها التجّار بسوق جارة

تمّ صباح اليوم الخميس 23 جوان 2022، توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة المتضرّرين من حادثة حريق سوق جارة بولاية قابس، لفائدة 24 متضرّرا، يمثلّون 17 عائلة في انتظار اعادة ترميم أقدم سوق في ولاية قابس بعد الحريق الذي جدّ في عيد الفطر 2 ماي 2022.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، عند اجتماعه بالتجار المتضررين، بأنّ الدولة تتابع عن كثب الموضوع من أجل ترميم السوق، باعتباره قبلة لكل زوار الجهة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم مساعدات مالية ظرفية لكل المتضررين قدرت ب 5 الاف دينار لكل منهم وذلك وفق ما أورته اذاعة ”موزاييك”.