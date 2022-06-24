نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب

– يتطلب نشاط الرياح، هذه الليلة، نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليج قابس.

ويتسم الطقس، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، بصحو متواصل خلال الليلة القادمة ويكون مغيما جزئيا بالشمال وقليل السحب بالوسط والجنوب.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 24 و28 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 28 و32 بالجنوب كما تصل إلى 34 بالبرمة وبرج الخضراء في حين تبلغ الحرارة القصوى المتوقعة لصباح غد السبت عتبة 39 درجة على مستوى برج الخضراء.

وتشهد عديد المناطق هبوب رياح الشهيلي، على غرار، ولايات توزر وقبلي ومدنين وتطاوين في حين تسجل منطقة برج الخضراء هبوب رياح قوية.