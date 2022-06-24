بطولة ويمبلدون للتنس:انس جابر تستهل مشاركتها بملاقاة السويدية ميريام بيوركلنود



تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة الثالثة عالميا مشاركتها في بطولة ويمبلدون الانقليزية، ثاني الدورات الاربع الكبرى “غراند سلام” يوم الاثنين بملاقاة السويدية ميريام بيوركلوند صاحبة المركز 123 عالميا.

وكانت انس جابر خاصت خلال هذا الاسبوع منافسات بطولة ايستبورن الانقليزية ضمن مسابقة الزوجي الى جانب الامريكية المخضرمة سيرينا وليامز. ولم يتمكن الثنائي من لعب مباراة الدور نصف النهائي امام البولونية ماغدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش بعد تعرض انس جابر لاصابة على مستوى الركبة.