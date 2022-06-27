كاس تونس لكرة القدم : النادي الافريقي مع النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى مع اتحاد بن قردان في الدور نصف النهائي



سيتبارى النادي الافريقي مع النادي الصفاقسي فيما سيلاقي مستقبل المرسى اتحاد بن قردان في الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2021-2022 وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت مساء اليوم الاثنين بالبرنامج الرياضي “التاسعة سبور”.

وسيقام الدور نصف النهائي يومي 1 و2 سبتمبر القادم على ان تدور المباراة النهائية يوم 8 او 9 سبتمبر من نفس الشهر.

وعلى صعيد اخر، ستقام مباراة الكاس الممتازة (السوبر) بين الفائز بالبطولة (الترجي الرياضي) والفائز بالكاس يوم 15 سبتمبر فيما ستنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2022-2023 يوم 30 من نفس الشهر.