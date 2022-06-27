بورصة تونس: “توننداكس” يتراجع بنسبة 15ر0 بالمائة مع اقفال حصة الاثنين



– توجهت بورصة الاوراق المالية بتونس، بداية الاسبوع، الى الخانة الحمراء، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” مع اقفال حصة، الاثنين، بنسبة 15ر0 بالمائة الى 20ر7530 نقطة وحجم معاملات ضعيف في حدود 7ر1 مليون دينار، حسب شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وتراس سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية “سيام”، قائمة الارتفاعات بنسبة 1ر5 بالمائة مدركا سعر 890ر3 دينار ومحققا حجم معاملات بقيمة 136 الف دينار. وسجلت الشركة منذ بداية السنة اداء سلبيا بنسبة 7ر9 بالمائة.

وانهى سهم الشركة التونسية للبنك الحصة، ايضا، على وقع ايجابي ليرتقي بنسبة 7ر4 بالمائة وسعر 990ر3 دينار ومعاملات بقيمة 72 الف دينار.

في الجهة المقابلة، عاد اسوء اداء الى شركة “سمارت تونيزي” ليتراجع سهمها بنسبة 8ر4 بالمائة وسعر 560ر22 دينار وسط حجم تداول ضعيف بقيمة الفي دينار.

وتقهقر سهم “سوتيبابيي” بدوره بنسبة 2ر3 بالمائة الى سعر 700ر5 دينار ومعاملات بقيمة 66 الف دينار . وظل سهم الشركة شبه مستقر تقريبا (4ر0 بالمائة) منذ بداية السنة.

وكان سهم البنك التونسي الاكثر تداولا خلال الحصة ليستاثر بما قدره 292 الف دينار من المعاملات، اي 17 بالمائة من اجمالي حجم المعاملات، بيد انه تقهقر بنسبة 8ر0 بالمائة منهيا الحصة بقيمة 900ر4 دينار.