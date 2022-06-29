الاتحاد الافريقي لكرة القدم يمهل الاندية التونسية حتى 11 جويلية لتسوية ديونها المترتبة عن مختلف النزاعات



اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الاتحاد الافريقي للعبة (الكاف) استجاب لطلبها بخصوص منح اجال جديدة للاندية التونسية حتى تقوم بتسوية ديونها المترتبة عن مختلف النزاعات قبل مشاركتها في المسابقات القارية خلال الموسم المقبل (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية).

واضافت الجامعة ان الاجال الجديدة التي حددتها الكاف تمتد الى غاية 11 جويلية المقبل.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم امهل الفرق المعنية بالمشاركة في المسابقات القارية حتى 30 جوان الحالي لفض نزاعاتها القانونية التي صدرت بشأنها أحكام الى غاية 31 ديسمبر 2021.

وفي صورة عدم القيام بتسوية هذه النزاعات تحرم الأندية من المشاركة في مسابقات الكاف للموسم المقبل.