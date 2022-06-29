وحدات الحرس الديواني بالقصرين تحبط محاولة تهريب 225 ألف حبة دواء مخدر

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسبيطلة من ولاية القصرين، إثر عمل استعلامي مفاده اعتزام أحد الأشخاص تهريب كمية هامة من الأدوية المخدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 من رصد شاحنة خفيفة متطابقة مع المعلومة لا تحمل لوحات منجمية على مستوى منطقة “خنقة الجازية” وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وتجاوز الدورية بسرعة مفرطة في اتجاه منطقة حسي الفريد، أين تم إيقاف الشاحنة وكانت محملة بــ30 طرد تحتوي على 225 ألف حبة دواء مخدر

وتم وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء، عن الإدارة العامة للديوانة، رفع كمية الدواء المخدر المذكورة وتأمينها لدى فرقة الحرس الوطني بالقصرين وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، لمصالح الديوانة بتحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث