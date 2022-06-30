قابس : تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحّة في قابس عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن تلقّت نتائج 61 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بهذا الفيروس.

وتتوزّع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 17 إصابة في قابس الجنوبية و11 إصابة في مارث وإصابة واحدة (01) في قابس المدينة.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا 29467 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29293 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد في الجهة 174 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 72 حالة فيقابس الجنوبية و45 حالة في وذرف و24 حالة في الحامة و20 حالة في مارث و05 حالات في المطوية و04 حالات في قابس المدينة وحالتين (02) في مطماطة الجديدة وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة وغنوش.

و تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس لهذا الفيروس 43 إصابة لكل 100 ألف ساكن.