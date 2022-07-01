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مصالح الديوانة تحجز مبلغا من العملة التونسية وبضائع مهربة بقيمة تناهز 4ر1مليون دينار

2022/07/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة العامة للديوانة ، أن فرقة الحرس الديواني بالمنستير حجزت، بعد تفتيش أحد المستودعات، مبلغ 604 ألف دينار وملابس جاهزة لا يملك صاحبها في شأنها وثائق إثبات قدرت قيمتها ب51 ألف دينار.

وأضافت الديوانة التونسية ، في بلاغ لها، أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها بتحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية وقد أفضت التحريات إلى حجز كمية إضافية من الملابس الجاهزة ووسائل نقل مهرّبة قدرت قيمتها الجملية ب 738 ألف دينار.

يشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة تهريب البضائع ومنع غسيل الأموال على كامل التراب الوطني ونفذت إثر توفر معلومات تتصل بتحوز أحد الأشخاص على كمية من البضائع في وضعية غير قانونية وبتفتيش مستودع تابع لهذا الشخص بجهة المنستير تم العثور على تلك البضائع .

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