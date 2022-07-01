قابس: تسجيل 49 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس اليوم الجمعة عن تسجيل 49 اصابة جديدة فيروس “كورونا” بعد ان تلقت نتيجة 131 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة بعدوى الفيروس الى 25 اصابة بوذرف و20 اصابة بقابس الجنوبية و03 اصابات بالمطوية واصابة واحدة (01) بغنوش.

وبلغ العدد الجملي للمصابين 29516 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29296 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 220 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى، تتوزع الى 89 حالة بقابس الجنوبية و70 حالة بوذرف و24 حالة بالحامة و20 حالة بمارث و08 حالات بالمطوية و04 حالات بقابس المدينة وحالتين (02) بكل من مطماطة الجديدة وغنوش وحالة واحدة (01) بمطماطة .

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لعدوى الفيروس في ولاية قابس 55 اصابة لكل 100 الف ساكن.