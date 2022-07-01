اضطراب في عدد من مواعيد رحلات الخطوط التونسية بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية الاسبوع الجاري

اعلنت الخطوط التونسية عن تسجيل اضطراب في عدد من مواعيد رحلاتها بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على ان يعود النسق العادي لرحلاتها انطلاقا من الاثنين 4 جويلية 2022

وارجعت الناقلة الوطنية، هذه الاضطراب الى تعطّل أشغال صيانة عدد من الطائرات بسبب شحّ قطع الغيار على المستوى العالمي الى جانب عدم انتظام في الحركة الجوية بعدد من المطارات الخارجية، مؤكدة حرصها على تأمين تنقّل مسافريها إلى وجهاتهم رغم هذه الاضطرابا، وفق بلاغ للشركة.

وأكدت الخطوط التونسية، في السياق ذاته، عودة النسق العادي لمواعيد رحلاتها انطلاقا من يوم الإثنين 4 جويلية 2022

واشارت الى انه بالامكان الاتصال بوكالات أسفار المسافرين أو بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء لمزيد لمزيد الاستفسار على الأرقام التالية:

من داخل تونس :77 77 10 81

من الخارج : 0021670019160