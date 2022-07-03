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متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

2022/07/03 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، أنه بعد نزول أمطار رعدية مساء الأحد، بعدد من معتمديات القصرين وشمال قفصة ، فإن الأجواء ستكون مغيمة جزئيا، هذه الليلة، على مستوى أغلب الجهات.

أما الرياح فستهب ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س في حين يكون البحر عموما قليل الاضطراب و تتراوح الحرارة ليلا بين 27 و32 درجة وتصل الى 35 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

وتكون السماء بأغلب المناطق، صباح غد الإثنين، صافية في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 درجة و 37 درجة وتكون الحرارة بتونس العاصمة عند مستوى 33 درجة.

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