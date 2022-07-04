بلاغ هام لتلاميذ البكالوريا (دورة المراقبة)..#خبر_عاجل

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في لقاء سعيد بتبون: تأكيد على وحدة المصير واستعراض للعلاقات النموذجية بين البلدين..

2022/07/04 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 بالجزائر، محادثة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ومثل هذا اللقاء، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، فرصة متجددة لاستعراض سير العلاقات النموذجية التي تجمع تونس بالجزائر ، وللتأكيد على وحدة المصير وعلى العزم المشترك على مواصلة بذل الجهود الحثيثة وفق رؤى وتصورات جديدة من أجل مزيد الارتقاء بروابط الأخوة والتضامن والتكامل بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

كما تم، بالمناسبة، استعراض جملة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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