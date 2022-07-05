المهدية: استئناف عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بجميع المراكز انطلاقا من الاثنين المقبل

قررت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الثلاثاء، إعادة فتج جميع مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ابتداء من الاثنين المقبل، من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر.

وأوضحت الإدارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن القرار يندرج في إطار تقريب الخدمات الوقائية للمواطنين، أمام الارتفاع الملحوظ للإصابات الجديدة وعدد الحالات الحاملة للفيروس.

ويستأنف 11 مركز تلقيح بمختلف المعتمديات تقديم خدماته لتعزيز المناعة والحث على الالتزام بإجراءات الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وخلصت الخلية الجهوية الموسعة لليقظة الوبائية، التي اجتمعت اليوم، إلى ضرورة القطع مع التراخي والعزوف الملحوظ عن تلقي جرعات تعزيزية من اللقاحات المتوفرة.

وسجلت الإدارة الجهوية للصحة، اليوم، 130 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 210 عينة عالجتها المختبرات المختصة، ليرتفع عدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 454 حالة.

وبلغ عدد المنتفعين بالتلقيح، اليوم، 33 فردا، من بينهم 4 تلقوا الجرعة الأولى و3 انتفعوا بالجرعة الثانية و7 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 19 مواطنا الجرعة الرابعة من التطعيم.