هذه التوقعات الجوية لأيام العيد..

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2022/07/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قال المهندس بالرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم إنه, وبعد موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية ينتظر أن تنخفض الحرارة خلال أيام عيد الأضحى.

و أكد أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بداية من يوم وخلال أيام العيد بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية و بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 43 درجة في البرمة.
و أضاف الغنوشي,أن التكونات الرعدية تتطلب نصيبا من المتابعة عشية اليوم مؤكدا امكانية نزول تبروري بولايتي قفصة و القصرين.
و أضاف أن درجات الحرارة صباح يوم العيد ستكون مقبولة تتراوح بين 26 و 30 درجة حسب قوله.
و دعا إلى مزيد اليقظة والحذر مع هبوب رياح قوية تتطلب مزيدا من المتابعة خصوصا بالنسبة للسباحة و الأنشطة البحرية.

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