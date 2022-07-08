هذه التوقعات الجوية لأيام العيد..

قال المهندس بالرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم إنه, وبعد موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية ينتظر أن تنخفض الحرارة خلال أيام عيد الأضحى.

و أكد أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بداية من يوم وخلال أيام العيد بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية و بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 43 درجة في البرمة.

و أضاف الغنوشي,أن التكونات الرعدية تتطلب نصيبا من المتابعة عشية اليوم مؤكدا امكانية نزول تبروري بولايتي قفصة و القصرين.

و أضاف أن درجات الحرارة صباح يوم العيد ستكون مقبولة تتراوح بين 26 و 30 درجة حسب قوله.

و دعا إلى مزيد اليقظة والحذر مع هبوب رياح قوية تتطلب مزيدا من المتابعة خصوصا بالنسبة للسباحة و الأنشطة البحرية.