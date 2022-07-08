سليانة: رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يحث المواطنين على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب خلال عيد الاضحى

حث رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة إحسان الخلايفي المواطنين على الترشيد في استهلاك الماء الصالح للشرب خاصة خلال عيد الاضحي، إلى جانب تخزين بعض الكميات نظرا لتزايد الطلب مع إرتفاع درجات الحرارة، مما من شانه يخلف إضطرابات في التزود.

وأكد أن مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم سليانة تعمل جاهدة لضمان امتلاء جميع الخزانات، واشار الى انه تم تخصيص فريق عمل لإصلاح الأعطاب حال حدوثها يوم العيد وإستئناف التزود في وقت قياسي، وأضاف بأنه تم ضبط مختلف الاستعدادات لتجنب الإنقطاعات وضمان التزود العادي لجميع المتساكنين يوم عيد الإضحى

وأعرب عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل”وات” عن تخوفهم من الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من المعتمديات خاصة في المناطق العليا والريفية.

يشار الى ان والي سليانة وليد العباسي اكد، خلال جلسة عمل خصصت للنظر الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بمعتمديتي بوعرادة والعروسة، امس الخميس، على ضرورة ضمان تزود جميع المتساكنين بالماء الصالح للشرب