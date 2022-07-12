أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 12 جويلية

“لماذا نحتاج دستورا جديدا؟” و”مع اقتراب موعد الاستفتاء … التحركات باتت على أشدها … الرئيس يحذر والرافضون يصعدون عبر تقديم الشكاوى والتنبيه بواسطة عدل تنفيذ …” و”يتوافدون على تونس بأعداد كبيرة … المهاجرون الافارقة … قنابل موقوتة” و”اليوم اجتماع للجنة العلمية … الفيروس ينتشر بشكل مفزع … ومخاوف من الوضع في قادم الايام” و”تتمسك بالرفض في كل الاجتماعات … المعارضة ضد الدستور … أم ضد قيس سعيد؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

“لماذا نحتاج دستورا جديدا؟”

صحيفة (الصباح)

“وجبت الاشارة الى أنه لولا المجتمع المدني ولولا المنتقدين والرافضين لمشروع الدستور ولولا موقف رئيس اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة لما استجاب سعيد ووضع التعديلات التي أعلنها ليلة عيد الاضحى وهذا هو الدرس الاهم في هذه التعديلات. وفي انتظار أن تتضح الرؤية مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء في 25 جويلية سيكون من المهم الاقرار بأن الثقة بين المواطن والمسؤول تبقى أساس النجاح في أي مشروع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي وأنه دون جسور الثقة فان كل شئ يظل مرشحا للتلاشي والضياع”.

“مع اقتراب موعد الاستفتاء … التحركات باتت على أشدها … الرئيس يحذر والرافضون يصعدون عبر تقديم الشكاوى والتنبيه بواسطة عدل تنفيذ …”

جريدة (المغرب)

“مع اقتراب موعد الاستفتاء الوطني حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة والذي لا يفصلنا عنه الا 13 يوما، تزداد الضغوطات وتتوالى الاحداث والمستجدات حتى أن البلاد باتت كالرمال المتحركة أحداث تداخلت بين الحملات المناصرة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، ومشروع الدستور وبين تصعيد الخصوم والمعارضين على غرار ‘جبهة الخلاص الوطني’ التي تستعد لتنظيم تحركات شعبية سلمية في الايام القادمة رفضا لمشروع الدستور المقدم ورفضا للسياسة التي يتبعها الرئيس اضافة الى الحزب الدستوري الحر الذي وجه، صباح أمس، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ الى هيئة الانتخابات لمطالبتها باعلان الغاء موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية الجاري ومنظمة ‘أنا يقظ’ التي تقدمت بشكاية ضد رئيس الدولة ورئيس هيئة الانتخابات”.

“تتمسك بالرفض في كل الاجتماعات … المعارضة ضد الدستور … أم ضد قيس سعيد؟”

جريدة (الشروق)

“رغم أن المعارضة انتقدت طيلة الايام الماضية مشروع الدستور وعبرت عن رفضه الا أنها لم تقدم في المقابل البديل … فقد كان بالامكان مثلا أن يكون هذا الرفض مرفوقا بمقترحات وبدائل للمضامين التي أثارت الانتقادات لكن ذلك لم يحصل ولم يقدم أي طرف مقترح فصل أو فصول جديدة … وهو ما يؤكد وفق كثيرين أن عديد الاطراف المعارضة لم تطلع بشكل جيد على الدستور أو أنها ترفضه مهما كانت مضامينه في اطار رفض تام وشامل لمسار 25 جويلية الذي أعلنه الرئيس سعيد”.

“يتوافدون على تونس بأعداد كبيرة … المهاجرون الافارقة … قنابل موقوتة”

صحيفة (الشروق)

“أصبح ملف المهاجرين الافارقة غير النظاميين من أعقد الملفات في تونس خاصة وأنه أصبح مساحة يتداخل فيها الاجتماعي باعتبار تحولهم الى خطر داهم على المجتمع التونسي بالانساني، بوصفهم ضحايا الاستغلال القانوني نظرا لغياب اطار واضح يحدد بدقة أدوات التعامل معهم مع وجود تحذيرات من أن يصبح لهذا الملف ضلع رابع سياسي مثلما حدث مع دول مجاورة. كل هذا يجعل من أزمة المهاجرين غير النظاميين حارقة وتفرض حلا جذريا في أسرع وقت ممكن”.

“اليوم اجتماع للجنة العلمية … الفيروس ينتشر بشكل مفزع … ومخاوف من الوضع في قادم الايام”

جريدة (الصباح)

“تتسارع وبشكل مفزع وتيرة انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة التحاليل الايجابية في كل ولايات الجمهورية بما يدعو الى التساؤل حول مدى خطورة الوضع في قادم الايام لا سيما وأن هذه الموجة السادسة للفيروس التي ترزح على وقعها البلاد منذ أسبوعين تتزامن مع موسم ‘الخلاعة’ الذي يصعب فيه التقيد بمختلف بنود البروتوكول الصحي علما أن اللجنة العلمية لمجابهة ‘كورونا’ تعقد اليوم اجتماعا دوريا لتقييم الوضع الوبائي على ضوء ارتفاع عدد الاصابات على المستوى الوطني”.